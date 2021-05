Nicola Murru e Federico Bonazzoli tornano alla Sampdoria. Il terzino e l'attaccante non verranno infatti riscattati dal Torino: entrambi non sono riusciti a convincere e a imporsi, in particolare da quando Marco Giampaolo (che li aveva voluti entrambi sotto la Mole) è stato esonerato e, da gennaio, ha lasciato la panchina a Davide Nicola.



Bonazzoli ha anche salutato i tifosi e i compagni di squadra con un post sulle proprie storie di Instagram.