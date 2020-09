Joachim Andersen è il principale obiettivo del Torino per rinforzare la difesa: prima di avviare una vera e propria trattativa con il Lione, la società granata deve però vendere. Sono tre i difensori sul piede di partenza: Lyanco, Armando Izzo e Koffi Djidji.



Quando almeno uno di questi giocatori verrà ceduto, il Torino accelererà per Andersen: l'obiettivo è quello di riuscire a ottenere il giocatore con la formula del prestito, magari con un opzione per il riscatto a fine stagione.