Torino, forfait dell'ultimo momento: si ferma un terzino

Getty Images

Brutte notizie peralla vigilia della partita contro l'non è partito con i compagni alla volta della Toscana perché fermato da un virus. Nulla di particolarmente grave ma un problema risolvibile in pochi giorni, tanto che il terzino sarà a disposizione nelle prossime partite.Per la trasferta in casa dell'Empoli, l'allenatore granata ha però dovuto rivedere i propri piani: Vojvoda nelle ultime settimane ha dimostrato di essere uno dei calciatori più in forma del Torino, tanto da essersi guadagnato una maglia da titolare. Questa sera al Castellani sulla fascia sinistra, al posto del numero 27, giocherà quindi, che nell'ultimo periodo è scivolato sempre più in basso nelle gerarchie granata.

Sulla fascia opposta, a destra, il ballottaggio è invece tracon il primo favorito per una maglia da titolare.