L'allenatore del Torino, Marco Giampaolo ha dichiarato a Sky dopo la sconfitta nel posticipo di campionato sul campo della Roma: "E' evidente che siamo in difficoltà, però la squadra rimasta in dieci ha giocato la partita con orgoglio e dignità cercando di non sputtanarla. Tra 48 ore ne giochiamo un'altra, domenica a mezzogiorno contro il Bologna. Ma non vogliamo cercare alibi e non polemizzo con gli arbitri, ho grande rispetto. Oggi ho fatto qualche cambio nella formazione titolare, ma io non taglio la teste. Non posso dire che i ragazzi sbaglino sul piano comportamentale, abbiamo altri problemi. Sirigu rimane un portiere forte, ci sono momenti in cui bisogna fare qualcosa di diverso".