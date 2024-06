Torino, infortunio per Vlasic: è costretto a lasciare l'Europeo

Brutte notizie per lama brutte notizie anche per ildurante l'ultimo allenamento con la propria nazionale in vista della partita controha subito un infortunio muscolare che lo ha costretto a lasciare in anticipo il ritiro della propria nazionale."Sono estremamente dispiaciuto che questo nuovo infortunio mi impedisca di aiutare la squadra. Ho fatto tutto il possibile per farmi trovare pronto e ringrazio l’allenatore e lo staff tecnico per l’opportunità. Credo in questo squadra e sono sicuro che ci riusciranno: sarò il loro più grande tifoso", ha spiegato lo stesso Vlasic parlando dell'infortunio che lo ha costretto a terminare l'Europeo dopo appena una partita e che non gli permetterà di sfidare i compagni di squadra Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova in Italia-Croazia.

Vlasic inizierà quindi in anticipo rispetto alle previsioni le proprie vacanze e potrà così aggregarsi prima del previsto al ritiro con il Torino per iniziare a preparare la prossima stagione.