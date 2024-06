Torino, Laurienté resta il sogno per l'attacco: la formula dell'affare

Getty Images

aveva messo nel proprio mirinoquando ancora giocava in, nel. Aveva cercato di portarlo alla corte dima con il Lorient non era stato trovato l'accordo e l'attaccante si era poi trasferiti al, suo attuale club. Due anni dopo la stima del direttore tecnico delverso l'attaccante è rimasta immutata e ora che i neroverdi sono retrocessi in Serie B è tornato a puntarlo.Al momento la trattativa tra le due società si trova ancora in una fase preliminare con il Torino che sta provando a sondare il terreno per avere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, facendo leva sulla volontà dello stesso Laurienté di continuare a essere protagonista in Serie A dopo aver fatto vedere buone cose nei suoi due anni al Sassuolo (specialmente nel primo campionato).

Laurienté per caratteristiche sarebbe perfetto per il gioco del neo tecnico Paolo Vanoli perché potrebbe agire come attaccante esterno nel 3-4-3 o come seconda punta al fianco di Duvan Zapata nel 3-5-2. La trattativa per portarlo a Torino si preannuncia però ancora molto lunga.