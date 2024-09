Torino, le pagelle di CM: Zapata annullato, Coco ancora decisivo

Getty Images

con le sue parate, entrambe su Krstovic, è decisivo in almeno due occasioni nel secondo tempo. Conferma così il buon momento di forma che sta vivendo.sfortunato il difensore del Torino che è costretto ad abbandonare il campo dopo appena venti minuti per un problema muscolare. Fino a quel momento aveva tenuto bene a bada Rebic.(Dal 20’ p.t.inizialmente in difficoltà contro Rebic, riesce poi a prendere le misure al croato e agli avversari): provvidenziale nel primo tempo con un salvataggio davanti alla linea di porta. Anche quest’oggi è uno dei migliori nella formazione granata, dimostrandosi sempre un centrale tosto e difficile da superare.

è in grande difficoltà ogni volta che viene puntato dagli avversari e più volte viene superato con troppa facilità.prima da titolare per il terzino norvegese che però non convince. Appare ancora un po’ spaesato sul piano tattico ma commette anche diversi errori sul piano tecnico: insomma, prestazione insufficiente la sua.(Dal 1’ s.t.è autore di un paio di buoni interventi difensive. Si fa anche vedere in avanti con frequenza).: meglio quando viene schierato davanti alla difesa dove, sulla scia di quanto fatto in nazionale, fa girare rapidamente il pallone. Nel primo tempo ha anche una buona occasione ma in spaccata calcia alto.

in mezzo al campo è un po’ in difficoltà: non riesce a dare qualità e velocità al gioco del Torino in fase di impostazione e in fase di non possesso non riesce a svolgere il suo consueto lavoro di schermo davanti alla difesa.(Dal 17’ s.t.si inserisce in avanti ogni volta che ne ha la possibilità)compie un passo indietro sul piano della prestazione rispetto alle precedenti uscite. Gli manca un po’ di lucidità quando ha la palla tra i piedi e commette più di un errore dal punto di vista tecnico.

(Dal 29’ s.t.rientra dopo l’infortunio)gioca un tempo sulla fascia sinistra e uno su quella destra. Riesce a guadagnare il fondo in più di un’occasione ma gli manca la precisione al momento del cross.ha recuperato da alcune noie muscolari avute in settimane e Vanoli lo ha mandato in campo dal primo minuto. Lo scozzese però si vede poco e non riesce mai a essere pericoloso.: gioca una delle peggiori partite da quando veste la maglia del Torino. Non tocca praticamente mai il pallone e viene di fatto annullato da Gaspar. Nella ripresa lascia anche il campo un po’ zoppicante.

(Dal 29’ s.t.dà vivacità all’attacco)il suo Torino fatica a costruire occasioni da rete e in fase difensiva rischia un po’ troppo. Per come si è messa la partita lo 0-0 finale è un buon risultato, avrebbe meritato di più il Lecce.