Quando l'allenatore del Torino era Marco Giampaolo, per lungo tempo Lyanco è stato uno dei titolari della difesa granata. Da qualche settimana, complice l'arrivo di Davide Nicola che ha voluto recuperare Nicolas Nkoulou, il brasiliano ha perso il posto nell'undici in campo.



Ma soprattutto Lyanco non è più considerato un titolatissimo dalla società che, per questo motivo, a fine stagione potrebbe cederlo. Già in estate è stato vicino all'addio ma alla fine l'offerta dello Sporting Lisbona non fu ritenuta adeguata.