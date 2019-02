Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha commentato così il pareggio senza gol contro la Spal: "Gli arbitri non ci hanno permesso di giocare in undici contro undici e giocarcela fino alla fine. Quello di Nkoulou era fallo per noi, ma ce l’hanno fischiato contro e espulso un calciatore fondamentale anche per la prossima partita. C’era anche un fallo di Belotti in area invertito. Sono molto arrabbiato".