Walter Mazzarri è uno dei grandi ex di Torino-Inter e domani pomeriggio sfiderà il suo passato. L'allenatore granata in conferenza stampa ha presentato così la partita contro la formazione nerazzurra.



"Dobbiamo riprendere la strada vecchia, dobbiamo essere attentissimi in fase difensiva e saper creare tante opportunità da gol. Contro una sqaudra top come l'Inter la percentuale di errore da parte nostra deve essere bassissima. A Roma abbiamo fatto due gol ma ne abbiamo presi tre che potevamo evitare".



Mazzarri ha poi parlato delle condizioni di Baselli e Lukic: "Baselli l'ho voluto portare ma non ha la condizione migliore, Lukic invece sta bene, si è allenato tutta la settimana con noi".



Oggi al Filadelfia si è tenuta la festa per il centenario della nascita di Valentino Mazzola, il capitano del Grande Torino. Mazzarri ha parlato dell'evento a cui però non ha potuto partecipare: "Mi sarebbe piaciuto poter essere oggi al Filadelfia per il ricordo dei cento anni dalla nascita di Valentino Mazzola, purtroppo c'era la rifinitura e non ho potuto esserci ma mi hanno detto che è stata una bellissima festa". Il tecnico granata ha poi dato qualche indicazioni sulla formazione che giocherà domani contro l'Inter: "Ansaldi a centrocampo? Può essere, ha fatto bene a Roma ma ricordiamoci che lui è un esterno e ha fatto molto bene anche giocando da esterno. Belotti si è allenato molto bene. Falque? Domani vedrete se gioca o no, da un punto di vista fisico tutti gli attaccanti stanno bene, ora sembra quello meno lucido ma magari gli basta un guizzo e fa gol".



"Un risultato positivo ci darebbe una bella iniezione di fiducia. La meriteremo anche, ultimamente non ci è andata anche molto bene in alcune partita. La squadra sta già prendendo consapevolezza dei propri mezzi ma deve migliorare sull'aspetto della continuità. Domani fare un risultato positivo sarebbe un'iniezione di fiducia, questa fiducia andrebbe poi incanalata in qualcosa di positivo".



Infine Mazzarri ha parlato di Spalletti e dell'Inter: "Spalletti è un allenatore importante, che stimo. Abbiamo iniziato praticamente insieme e un allenatore come Spalletti che per vent'anni sta sulla cresta vuol dire che ha dei valori. Il calcio di oggi è molto fisico e squadre fisiche come l'Inter ce ne sono poche. A me piacerebbe vedere la squadra giocare come ha fatto il secondo tempo contro l'Inter, in quel secondo tempo abbiamo fatto anche meglio che nella partita dell'anno scorso che abbiamo vinto 1-0".