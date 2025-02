Getty Images

Torino-Milan, Pulisic fallisce il primo rigore in carriera

Pietro Siviero

4 minuti fa



Nel corso del primo tempo di Torino-Milan, Christian Pulisic ha avuto la possibilità di riportare la partita in pareggio - dopo l'autogol in apertura di gara di Malick Thiaw, colpito da un tentativo di rinvio di Mike Maignan in uscita: l'americano però è stato ipnotizzato dall'estremo difensore granata Vanja Milinkovic-Savic, che si è reso protagonista di un grande intervento per neutralizzare il penalty del numero 11 rossonero.



PRIMO ERRORE IN CARRIERA - Si tratta del primo errore dal dischetto in carriera per il giocatore classe '98 ex Chelsea e Borussia Dortmund, che in questa Serie A aveva già calciato due volte dagli 11 metri, segnando in entrambe le occasioni: contro il Venezia alla quarta giornata (4-0 dei rossoneri) e contro il Parma nel mese di gennaio 2025 (3-2 per gli uomini di Sérgio Conceição).