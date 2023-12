Quella contro la Fiorentina è stata la partita numero 100 di Vanja Milinkovic-Savic con la maglia del Torino. Il portiere non ha però potuto festeggiare il traguardo come avrebbe voluto: il colpo di testa di Ranieri nel finale, infatti, ha costretto la squadra granata alla sconfitta.



Milinkovic-Savic è diventato il portiere titolare del Torino con l'arrivo di Ivan Juric in panchina, in precedenza era stato il vice di Salvatore Sirigu.