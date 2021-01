Al termine del pari di Benevento, Davide Nicola ha parlato a Sky: "C'è carica, voglia e piacere di guidare questa squadra. La partita non è stata noiosa, assolutamente. Facendo un'analisi, devo dire che sono molto soddisfatto. In questa partita ci sono state molte cose su cui lavorare. Avevo chiesto determinate cose, la disponibilità e capacità di formare un gruppo e creare un'alchimia anche per la nostra gente. Questa reazione c'è stata, non era facile riprendere una partita del genere. Abbiamo creato 8 occasioni da gol, c'è carattere".



SULL'INTERVALLO - "Nel primo tempo eravamo contratti e poco veloci, pensavamo troppo. Gli automatismi vengono con il lavoro. Nel secondo tempo ho cercato di dire ai ragazzi che c'era la prestazione".



SUL MERCATO - "In conferenza non ho parlato dei singoli, volevo vedere gli atteggiamenti, da domani in avanti si valuterà con la società. C'è la voglia di costruire un gruppo. Riprendere una partita così vuol dire che ci sono qualità. Vogliamo raggiungere fortemente quest'obiettivo, ma non con le parole. Con i fatti".