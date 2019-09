La chiusura in extremis del colpo Verdi per il Torino ha fatto saltare l'uscita di Vincenzo Millico in direzione Chievo. Senza l'ufficialità dell'acquisto dal fantasista dal Napoli non c'era infatti il via libera all'addio del talento classe 2000 che, a mercato italiano chiuso si è visto costretto a cercare in extremis una destinazione all'estero (Spagna e Francia) dove poter trovare spazio. Nulla da fare e niente via libera da parte del patron Cairo che ha scatenato la rabbia del giocatore e dei suoi agenti.