si è aperto ai microfoni dei canali ufficiali delrivelando aspetti e nascosti della propria vita. Il centrale, arrivato in estate e subito entrato nei cuori dei tifosi,Episodi che gli hanno cambiato la vita.La malaria nel 2019 dopo un viaggio con la Nazionale e poi, nel 2020, uno scontro di gioco che, per poco, non gli è costato la vita: “ci sono stati due episodi molti importanti della mia vita. Durante il primo,Sono dovuto stare tre settimane in ospedale bloccato a letto e per due giorni sono stato praticamente incosciente. E’ stato molto duro, ma dopo un po' di tempo sono riuscito a recuperare nonostante avessi perso molto peso. Poi nel giorno del mio compleanno ho avuto un altro incidente: uno scontro di gioco, mi sono rotto entrambi i polsi e. In entrambi i casiSono state due situazioni molto importanti per me, che sul momento furono molto dure, ma mi hanno fatto crescere molto come persona e come giocatore"

Il Torino lo ha presoe l’ambientamento è stato immediato: “devo dire che lo speravo sinceramente: sono una persona molto ambiziosa, mi piace puntare in alto e per questo ho intenzione diSono contento che tutto si sia realizzato".I granata hanno un seguito importante. Ci sono un sentimento, un calore che difficilmente lascia indifferenti: "Ho notato anchemi avevano raccontato del loro calore e sentimento. E fin da subito sui social e per le strade della città ho sentito questo affetto.mi trattano sempre con molto rispetto. Mi hanno fatto i complimenti, mi hanno dato il benvenuto in città. Ti fanno sentire quanto è importante il sentimento per il Toro qui. La passione dei tifosi è molto importante così come creare un legame con i tifosi, sono loro che possono darti quel qualcosa in più per poter superare gli avversari".

Due gol in sei partite per Coco. Uno decisivo con il, uno bello – ma inutile – contro la Lazio. L’efficacia sottoporta ha sorpreso anche lo stesso Coco:. Sono un difensore che può aiutare la squadra anche in attacco, credo di avere un buon gioco aereo, ho un buon tiro dalla distanza. È un aspetto su cui sto lavorando molto per migliorare:, peccato che il secondo non sia servito per aiutare la squadra che è la cosa più importante. Poi il fioretto:

Dalla Spagna, dove ha giocato al, all’ItaliaCoco sta riuscendo ad abituarsi ai metodi di lavoro di Vanoli: “Ci stiamo abituando al nuovo mister conper lavorare su tanti aspetti. In Spagna puntavamo molto sul possesso palla e tutti gli esercizi erano incentrati su quello. Qui, invece, facciamo, ognuno ha i suoi esercizi”.