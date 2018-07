Per M'Baye Niang sulla scrivania del presidente del Torino Urbano Cairo non è ancora arrivata l'offerta giusta, il senegalese resta quindi ancora in granata e, in questo modo, blocca anche il possibile arrivo sotto la Mole di Simone Zaza.



L'attaccante del Valencia è il sogno di mercato del Torino, il giocatore che potrebbe far fare realmente il salto qualità alla squadra granata ma, per poterlo acquistare, il presidente Urbano Cairo ha bisogno di vendere Niang (15 milioni di euro è il prezzo del cartellino) per poter reinvestire i soldi della cessione.