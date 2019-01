Circa vent'anni dopo l'uscita nei cinema di Tutti pazzi per Mary arriva, questa volta non nelle sale cinematografiche ma nelle sale e negli uffici del calciomercato, Tutti pazzi per Meité. Il centrocampista francese, fino alla scorsa estate sconosciuto ai più in Italia, è infatti uno dei giocatori più corteggiati del momento: è seguito da Inter e Milan, la Roma ha avanzato un'offerta per averlo subito e in Inghilterra il Tottenham Hotspur ha richiesto informazioni. La risposta del presidente Urbano Cairo a tutte le pretendenti è però sempre stata la medesima: il giocatore non si muove dal Torino. E non potrebbe essere altrimenti.



Dopo aver fallito l'obiettivo europeo negli ultimi anni, ora la squadra di Walter Mazzarri ha la concreta possibilità di terminare il campionato nelle prime sette posizioni e, classifica alla mano, può ancora sognare anche di raggiungere quel quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio, che varrebbe la qualificazione alla Champions League. Utopistico, probabilmente, pensare alla coppa dalle grandi orecchie, realistico pensare invece all'Europa League. La classifica, oltre che far sognare il Torino, dice anche che la Roma, la società che più di tutte si è mossa per acquistare il calciatore, è proprio una diretta concorrente dei granata: sono solamente tre i punti che separano i capitolini dai piemontesi. Per quale motivo, allora, il Torino dovrebbe anche solo abbozzare una trattativa con la Roma per Meité? Per quale motivo, inoltre, lo stesso Meité dovrebbe voler trasferirsi proprio in questo momento nella società giallorossa? I risultati della prima metà del campionato sono chiari: questa Roma non vale più del Torino e, inoltre, la società granata non ha bisogno di vendere per sistemare i conti societari. Cairo fa quindi bene a non voler trattare la cessione del suo centrocampista.