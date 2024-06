Toromania: serve un nuovo portiere titolare

È stata una settimana intesa per, che negli scorsi giorni ha avuto il primo approccio con l’ambiente granata: ha visitato il Filadelfia, ha reso omaggio a Superga al Grande Torino e ha parlato a lungo condel futuro, della squadra che dovrà essere costruita. Difesa, centrocampo, attacco: ogni reparto è stato analizzato e per ogni giocatore sono state fatte le prime valutazioni. Ma se si pensa al Torino che verrà, quello che il prossimo anno dovrà cercare di raggiungere quell’obiettivo sempre sfuggito nelle ultime stagioni,

, di un estremo difensore affidabile, che sappia dare garanzie e sicurezza al reparto. Perché, nonostante le poche reti subite (ma gran merito va attributo all’ottimo lavoro svolto dalla squadra in fase difensiva),Certo il portiere serbo in questi tre anni in cui ha giocato con continuità è cresciuto, è stato autore anche di buone prestazioni e ottime parate, ma non sono mancati neanche i momenti di blackout, le uscite a vuoto, la poca reattività mostrata in alcune reti subite. E non è un caso se ha anche perso la maglia da titolare nella Serbia.

Dall’eventuale cessione di Milinkovic-Savic il Torino potrebbe ottenere una plusvalenza importante da reinvestire (in parte se non completamente) proprio per un nuovo portiere. Dopo anni di rincorse alla qualificazione a una coppa europea, senza riuscire a centrarla, non si può più scommettere: servono certezze per raggiungere l’obiettivo, a partire dal portiere.