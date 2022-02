“Penso che Dele avesse bisogno di fare un'altra esperienza e di avere un'altra sfida nella sua vita”. Così, Antonio Conte, allenatore del Tottenham, durante una conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup con il Brighton, in merito alla scelta di lasciar andare il centrocampista Dele Alli all’Everton.



“Penso che sia stata una buona decisione per entrambe le squadre, per il club e per il giocatore – ha continuato -. È un bravo ragazzo e di sicuro voglio ringraziarlo per il tempo che abbiamo lavorato insieme. Buona fortuna a Dele e agli altri giocatori che sono andati in prestito ad altre squadre”.