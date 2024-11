Tottenham-Roma: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Claudio Ranieri torna in Inghilterra dove ha già allenato Chelsea, Fulham e Leicester City. La Roma deve provare a rialzare la testa dopo aver subito un’altra sconfitta. In Europa League la situazione non è delle migliori: una sola vittoria in 4 partite contro la Dinamo Kiev. Poi due pareggi con Athletic Bilbao e Union Saint-Gilloise. E la sconfitta contro l’Elfsborg. Sarà importante strappare almeno un punto anche per il morale della squadra. La Roma non vince dal 31 ottobre.

Partita: Tottenham-RomaData: giovedì 28 novembreOrario: 21Canale Tv: Sky, NowStreaming: Sky Go, NowTottenham-Roma, le probabili formazioni: Forster; Porro, Dragusin, Davies, Udogie; Bissouma, Sarr; Kulusevski, Maddison, Son; Solanke. Allenatore: Postecoglou- Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pisilli, Koné, Cristante, Zalewski; Dybala; Dovbyk. Allenatore: RanieriRanieri recupera Dybala al 100%. L’argentino dopo esser sceso in campo nel finale contro il Napoli è pronto per giocare di più e anche partire titolare. Out Shomurodov che prossima settimana proverà a tornare ad allenarsi parzialmente in gruppo. Si avvicina il rientro di Saelemaekers nella lista dei convocati. Nel Tottenham out Vicario per un infortunio alla caviglia.

: Tottenham-Roma si può vedere in tv su Sky e NOW. La partita di Europa League di giovedì, infatti, è disponibile live in una delle due emittenti, scegliendo in particolare i canali Sky Sport Uno, numero 201, o Sky Sport 252.: la partita della Roma contro il Tottenham è disponibile anche in live streaming giovedì 28 novembre 2024. Alle ore 21:00 basta sintonizzarsi sui canali numero 201 e 251, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport, per seguire l'Europa League in diretta via NOW o Sky Go.