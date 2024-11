Totti torna a giocare? Intanto diventa gladiatore... al Lucca Comics VIDEO

AFP/Getty Images

ha una gran voglia di mettersi in gioco. Non solo le dichiarazioni rilasciate e ribadite nei giorni scorsi sulla pazza idea di tornare a giocare a calcio a 48 anni suonati (, aveva detto), ma anche iniziative promozionali legate all'eterno rapporto con la Roma e Roma.Er Pupone si è dunque presentato a, in Toscana, dove si sta svolgendo il Lucca Comics & Games, festival dedicato alla cultura "nerd" e non solo,, nelle sale dal 14 novembre. Nessuno sapeva nulla, quindi la folla è rimasta di stucco alla rivelazione del personaggio misterioso, appunto Totti.

Dotato di elmo e armatura, il campione del mondo 2006 ha camminato per le strade affollate di Lucca e ha salutato la folla con il pollice rivolto verso l'alto, un gesto iconico anche e soprattutto per il film che va a richiamare (il pollice verso o alzato dell'imperatore Commodo).sintomo del grande amore di tutti, non solo dei romani, per l'eterno capitano della squadra della Città Eterna.