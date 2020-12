Roma travolta ieri a Napoli da un poker azzurro. Kostas Manolas quindi voluto celebrare il 4-0 ai giallorossi sui social. “Grande vittoria! Forza Napoli sempre!”, questo quanto si legge su Instagram. Sul post spunta però il ‘like’ di Francesco Totti (i due sono stati compagni di squadra dal 2014 al 2019). Tale disattenzione da parte del Capitano non è sfuggita ai tifosi della Roma, molti dei quali non avrebbero gradito il gesto come già era accaduto per un like a Bobo Vieri che celebrava il compleanno della Lazio e ​a Gigi Buffon, al quale aveva messo 'mi piace' dopo una vittoria in uno Juve-Roma,