David Trezeguet, presidente delle Juventus Legend, ha parlato ai microfoni di SportMediaset in vista dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. In particolare, ha sottolineato come i bianconeri possano passare il turno anche senza l'aiuto di Cristiano Ronaldo, attualmente infortunato e in dubbio: "Ronaldo? Aspettiamo i controlli per capire come sta. Per noi è un giocatore molto importante, però come tutti gli altri. La Juventus non dipende da un solo giocatore, ha una rosa molto ampia per disputare questa partita nei quarti contro l'Ajax a dovere anche senza di lui. L'idea è quella di passare il turno".