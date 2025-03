Troppe aspettative fondate su pochi elementi: il flop di Thiago Motta alla Juventus era un rischio da calcolare

Redazione Calciomercato

Adesso si può dire:. L'allenatore chiamato a raccogliere l'eredità lasciata da Massimiliano Allegri, esonerato dopo la doppia figuraccia raccolta in campionato contro Atalanta e Fiorentina.Ma le rotonde sconfitte subite dai bianconeri nelle ultime due uscite rappresentano soltanto la punta di un iceberg che ha iniziato a formarsi proprio. Quella sera lì, la Juventus aveva vinto in rimonta nonostante l'inferiorità numerica e, inevitabilmente, l'asticella delle aspettative si era alzata troppo. Per di più, in una serata nella quale, il punto di forza della retroguardia bianconera.

Proprio la vittoria di, però,e sul suo allenatore, quel Thiago Motta probabilmente - col senno di poi -che i tifosi più "stanchi" della gestione Allegri avevano costruito su di lui. E lo stesso Motta, forse, c'è caduto dentro con tutte le scarpe.L'avventura di Motta alla Juventus è stata contraddistinta daTuttavia, ciò che forse Thiago Motta ha pagato più di ogni cosa è stata la. Perché non scopriamo l'acqua calda nel dire che un allenatore,Innanzitutto per un motivo alquanto scontato, ma che forse per molti scontato non lo è più:Perdere contro una squadra meglio attrezzata e più blasonata fa parte della normalità in una piazza che ambisce alla salvezza, ad una posizione tranquilla in classifica o persino alla conquista di un posto in Champions, ma da outsider., ma lascia sempre un senso di insoddisfazione e, inevitabilmente, dà il via ai processi da parte dei tifosi con tanto di lente d'ingrandimento puntata sulle scelte dell'allenatore.

Ma al di là delle scelte tecniche e tattiche dell'allenatore, che sicuramente hanno messo in evidenza l'inesperienza nella gestione di una squadra dalle grandi ambizioni e l'eccessivo integralismo nelle scelte, ciò che salta all'occhio più di ogni cosa è appunto. Incidere allo stesso modo in una big, specialmente dalla panchina, è molto più difficile.E così,. Non è il primo Thiago,, specialmente se le società sportive e i loro dirigenti non porranno il giusto accento su questo punto e continueranno a riporre eccessive aspettative su allenatori che non hanno ancora avuto tempo e modo di dimostrare abbastanza esponendo il fianco al rischio di tonfi fragorosi.o, comunque, tali obiettivi non possono essere perseguiti allo stesso modo, con le stesse strategie e con gli stessi atteggiamenti, ma bisogna adattarsi. Bisogna adattarsi dentro lo spogliatoio - a partire dalla gestione della personalità dei giocatori che ci si ritrova di fronte - bisogna adattarsi davanti ai microfoni, perché: è inevitabile e bisogna essere preparati anche su questo., sicuramente, ma non lo era ancora. E tenere tutto questo in considerazione quando si affida ad un allenatore emergente la panchina di un club non dovrebbe essere opzionale, anzi.

Thiago Motta lascia così la Juve dopo appena nove mesi,. Non lo era, adesso appare evidente.