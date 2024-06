Pasticcio Turchia: Akaydin passa indietro a Bayindir che stava uscendo, autogol surreale

Getty Images

Il sesto autogol della fase a gironi di Euro 2024 è sicuramente il più assurdo: è un clamoroso malinteso che consegna alil doppio vantaggio nel match contro lanel gruppo F. Protagonisti il difensoree il portiereSu un pallone completamente sbagliato da parte dell'attacco lusitano, con i giocatori di Martinez che si stavano già spiegando in maniera anche piuttosto veemente, Bayindir si muove verso il pallone per dare il via alla ripartenza, abbandonando la porta e facendo un gesto come a segnalare la sua intenzione. Akaydin, però, non lo vede, e appoggia all'indietro verso la porta, dove crede che si trovi ancora il compagno. La palla rotola inesorabilmente in rete, nonostante il tentativo in extremis del portiere e di un altro difensore di salvare all'ultimo.

