David Neres è sicuramente uno degli elementi di maggior talento dell'Ajax che domani sera affronterà la Juventus in Champions League. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, a fine stagione per l'esterno d'attacco brasiliano ci sarà un assalto dal mercato con Milan, Juventus, Atletico Madrid, Liverpool e, soprattutto Arsenal pronti all'assalto e con i Gunners attualmente in forte vantaggio.