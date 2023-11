Federico Balzaretti, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la Roma:



"Il nervosismo a bordocampo? Chi viene ad arbitrare all'Olimpico deve avere più personalità, lo stadio condiziona. È successo anche al Maradona, gli arbitri non devono farsi intimidire da quello che succede sulle panchine. Non ci sono episodi particolari, è più una gestione come il giallo di Success nel primo tempo, ma in generale sono conduzioni arbitrali che necessitano di un certo tipo di spessore".