Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, parla ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 della sua squadra contro l'Hellas Verona: "Io in discussione? Questa cosa l'ho avvertita solamente davanti alle telecamere, perché dall'interno non ho avuto nessuna avvisaglia. Poi se la fonte è particolarmente attendibile inizio a preoccuparmi, ma come deve essere preoccupato un allenatore che perde le partite".