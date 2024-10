Udinese, i tifosi contro Maignan dopo il caso razzismo: "Uomo di m***a, a Udine il giusto tributo"

Getty Images

In un Milan-Udinese decisamente ricco di emozioni ed episodi arbitrali controversi, i tifosi bianconeri presenti nel settore ospiti si sono resi protagonisti di alcuni atti intimidatori nei confronti. Il portiere francese e’ stato bersagliato da diversi cori (“Maignan uomo di m….") per tutto il secondo tempo quando ha difeso la porta dei rossoneri proprio sotto il settore dei supporter arrivati da Udine.



COSA ERA SUCCESSO - Proprio a Udine la passata stagione andarono in scena i cori razzisti rivolti al portiere rossonero. La partita fu sospesa per cinque minuti e il calciatore francese aveva abbandonato momentaneamente il campo. La denuncia di Mike portò alla chiusura della curva dell’Udinese per due giornate.

STRISCIONE MINACCIOSO - "Oggi solo un saluto, a Udine il giusto tributo”. Questo il testo dello striscione esposto dai tifosi dell’Udinese presenti nel settore ospiti di San Siro. Un messaggio tanto brutto quanto intimidatorio in attesa di capire cosa succederà ad aprile nella gara di ritorno.

