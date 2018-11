Vincere per coronare una settimana perfetta e mantenere il quarto posto: questa seraildi Gennaroè ospite alla Daca Arena di Udine per il, contro ldi JulioLe due squadre vivono momenti molto diversi: i rossoneri sono reduci da due vittorie di fila (quattro nelle ultime cinque giornate) e vogliono centrare la terza per mantenere il quarto posto, riconquistato proprio grazie agli ultimi sei punti, mantenendo il distacco dalle inseguitrici; dal canto loro i friulani vivono invece un periodo di difficoltà, non vincono da cinque giornate (quattro ko e un pareggio, in casa hanno già perso per ben tre volte) e hanno solo tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Un match molto delicato, dunque: da una parte occhio a Suso, pronto a ispirare Cutrone e Higuain, dall'altra a De Paul, fresco di rinnovo fino al 2023 con i bianconeri.Il Milan è la squadra contro cui l'Udinese ha pareggiato più volte in Serie A (32): completano il bilancio 16 successi bianconeri e 38 rossoneri. L'Udinese ha perso solo una delle ultime sei partite casalinghe di campionato contro il Milan: quattro vittorie e un pareggio per i bianconeri. Bilancio in equilibrio nelle ultime sei sfide di campionato tra Udinese e Milan: due vittorie, due pareggi e due sconfitte. L'Udinese ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque partite di campionato, in cui ha sempre subito almeno due gol. L'Udinese non segna più di un gol in una singola partita casalinga in Serie A da dicembre 2017: da allora 14 gare interne e nove reti totali. Il Milan ha vinto solo una delle ultime sei trasferte in campionato (3N, 2P), mentre nelle precedenti sei aveva ottenuto quattro successi (1N, 1P). Il Milan non ha segnato nell’ultima trasferta di campionato (il Derby), dopo una serie di 14 gare esterne con gol – inoltre i rossoneri hanno subito almeno una rete in tutte le ultime nove trasferte. Il 70% dei gol dell’Udinese (7/10) è arrivato nell’ultima mezzora di gioco, un record in questo campionato. Il giocatore dell’Udinese Rodrigo De Paul ha già battuto il suo record di gol in un singolo campionato di Serie A (cinque reti in questa stagione). L'attaccante del Milan Gonzalo Higuaìn ha segnato due gol contro l’Udinese in Serie A, ma nessuno nelle quattro sfide più recenti, quelle con la maglia della Juventus.Musso; Opoku, Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, Larsen; De Paul, Pussetto; Lasagna.Donnarumma, Abate, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Suso, Kessie, Bakayoko, Laxalt, Higuain, Cutrone.