Getty Images

Udinese, Runjaic: "Non dico che è come una vittoria, ma..."

Gianluca Minchiotti

3 minuti fa



Kosta Runjaić, allenatore dell'Udinese, parla ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 con il Bologna: "Punto importante per tutti. Per i nostri fan, per il club, per i giocatori, per la squadra - riporta Sportmediaset -. Nelle ultime cinque partite non avevamo fatto così male, ma eravamo stati sfortunati e non segnavamo. Oggi non dico che è come una vittoria, ma è un bel pareggio. Davi? Ha fatto molto bene. Ha giocato più minuti di quanto ci aspettassimo. Speriamo che resti in forma fino alla fine della stagione e sicuramente ci aiuterà a trovare i gol. Il nostro obiettivo da qui alla fine? È di non perdere più, poi vedremo se riusciremo a raggiungere il massimo. Ci sono quattro partite da giocare, dobbiamo confermare la nostra prestazione da oggi e fare anche meglio nella prossima gara, cercare di vincere".