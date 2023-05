Di seguito le probabili formazioni e la programmazione di Udinese-Sampdoria, lunedì 8 maggio alle ore 18:30 alla Dacia Arena di Udine:



UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Zeegelaar; Pereyra; Nestorovski.



SAMPDORIA (3-4-1-2): Ravaglia; Günter, Murillo, Nuytinck; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini.



Udinese-Sampdoria sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle 18:00.



Per assistere ad Empoli-Salernitana, sarà necessario avere un abbonamento a DAZN. Questa piattaforma è visibile tramite la sua app sulle moderne smart tv, ma anche sui televisori non di ultima generazione. In quest’ultimo caso, bisogna dotarsi di uno dei seguenti dispositivi da collegare alla televisione: Playstation 4, Playstation 5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), Amazon Firestick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Per vedere la partita sarà possibile collegarsi a DAZN accedendo al sito ufficiale da pc e notebook, oppure scaricando l’app per smartphone e tablet.