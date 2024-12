Getty Images

Udinese, si ferma Zarraga, le condizioni e quante partite salta

Federico Targetti

8 minuti fa



"Udinese Calcio informa che gli esami strumentali effettuati su Oier Zarraga hanno evidenziato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra. Il giocatore ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà rivalutato nei prossimi giorni".



Con questo comunicato ufficiale l'Udinese, a poche ore dalla vittoria sul Monza, dà conto dell'indisponibilità del centrocampista basco per la 16esma giornata di campionato, che vedrà i friulani impegnati sul terreno di casa, al Bluenergy Stadium, contro il Napoli.



Zarraga dovrebbe star fermo tra i 7 e i 10 giorni, saltando quindi probabilmente anche la 17esima contro la Fiorentina. Potrebbe tornare o per l'ultima del 2024 in casa col Torino, o per la prima del 2025 in trasferta sul campo del Verona.