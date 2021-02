, prezioso per classifica e morale: ilarrivato in rimonta contro il Parma, dopo un primo tempo da incubo,ulteriormente sul terzultimo posto, portandosi ada un Cagliari sempre più in difficoltà.Al Tardini, nel lunch match giocato ieri,, permettendo ai padroni di casa di sbloccare il risultato dopo appena 3 giri di lancette.Il, simile a quello visto all’Olimpico contro la Roma,: il raddoppio emiliano non ha tardato ad arrivare, complice una clamorosa, che ha concesso al Parma di ripartire in contropiede e conquistare un calcio di rigore, puntualmente trasformato da Kucka., costringendo i padroni di casa ad abbassarsi e subire gli attacchi friulani:a metà del secondo tempo, bravo a raccogliere uno splendido cross di De Paul dalla destra,che, a 10’ dalla fine, hanno pareggiato i conti con Nuytinck dagli sviluppi di un calcio di punizione.Gli ospiti,, sono riusciti a difendere il risultato, tornando a casa con un punto in tasca fondamentale per il prosieguo della stagione.a De Paul e compagni, vede i friulani salire a quota 25 lunghezze, alla pari di Bologna e Fiorentina:, nell’incontro che si disputerà alla Dacia Arena domenica prossima.Gotti dovrà fare a meno di Pereyra e Zeegelaar, entrambi squalificati per somma di ammonizioni, mentre cercherà di recuperare Samir, infortunatosi ieri durante il riscaldamento pre-gara., al fine di allontanarsi definitivamente dalla zona rossa della graduatoria e ripartire verso l’obiettivo stagionale, la salvezza.