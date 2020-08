Continuano in maniera piuttosto silenziosa le operazioni di mercato dei bianconeri: in uscita è arrivata l’ufficialità della cessione di Fofana al Lens, mentre Ken Sema, dopo aver terminato il periodo di prestito in Friuli, è ritornato al Watford, squadra con cui ha già iniziato la preparazione.



Anche Barak potrebbe salutare nuovamente l’Udinese: sul centrocampista ceco è forte il pressing del Torino, che lo vuole per rinforzare la mediana.



Attenzione anche a Musso: l’estremo difensore argentino, dopo la strepitosa stagione appena conclusa, è richiesto da molte squadre, tra cui la Roma. I giallorossi sono interessati anche a Kevin Lasagna, sempre più lontano da Udine: discorso simile si può fare per Teodorczyk, ormai fuori dai progetti bianconeri.



Per quanto riguardano le trattative in entrata, invece, da Londra potrebbe rientrare Pussetto, ma per rinvigorire l’attacco si pensa anche a uno tra Destro, Diaw, Donnarumma e Torregrossa, mentre sembra raffreddarsi momentaneamente l’idea di un ritorno di Pereyra in mezzo al campo.



Insomma, sono molte le voci di mercato, soprattutto in uscita, ma alla corte di Pozzo sono ancora arrivate pochissime offerte: ciò che è certo è che nelle prossime settimane ci saranno importanti novità, al fine di fare cassa e valorizzare gli elementi già presenti in rosa, per ripartire con il piede giusto e disputare un campionato dignitoso.