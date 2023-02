Il vice segretario della Uefa, Giorgio Marchetti, ha parlato a La Politica nel Pallone su Gr Parlamento presentando per la prima volta la posizione ufficiale della Federcalcio Europea nei confronti dei casi che stanno coinvolgendo la Juventus a livello disciplinare. La Uefa studierà il caso e giudicherà in base a quello che avrà in possesso, seguendo, come sempre, i propri regolamenti interni.



ASPETTIAMO I DOCUMENTI - "Ci son in corso attività di indagine non ancora concluse nei confronti della Juve, c'è una sentenza già presa e che mi sembra di capire sarà appellata. Noi aspetteremo di vedere la documentazione di tutti i dossier".



LA UEFA RISPETTA I REGOLAMENTI - "L’Uefa deve comportarsi rispettando i regolamenti. Attendiamo per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti Uefa".



SARA' GIUDICATA - "La Juve sarà giudicata come tutti i club"



SUPERLEGA - "Spetta a loro decidere cosa vogliono fare, si tratta di tre società fondamentali per il calcio europeo. Ma un tentativo di avvicinamento non dipende dalla Uefa".