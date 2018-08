Cristiano Ronaldo è in corsa per il premio di Uefa Men's Player of the Year, che verrà assegnato in occasione del sorteggio della fase a gironi di Champions League il prossimo 30 agosto a Montecarlo. Insieme al Pallone d'Oro portoghese, trasferitosi dal Real Madrid alla Juventus in estate, ci sono Luka Modric, regista del Real Madrid e della nazionale croata vicecampione del Mondo, e Mohamed Salah, che ha trascinato il Liverpool fino allla finale di Champions League, poi persa dai Reds contro il Real Madrid. Fuori dal podio Antoine Griezmann, Lionel Messi e Kylian Mbappé.