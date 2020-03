Ora è UFFICIALE: attraverso un comunicato, la Uefa ha annunciato lo stop delle partite in programma la prossima settimana. "Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate" si legge nella nota.



LA NOTA - Rinviate, dunque, le gare di ritorno degli ottavi di finale di Champions League ed Europa League, così come i quarti di finale di Youth League. "Ulteriori decisioni su quando si svolgono queste partite" continua la Uefa "saranno comunicate a tempo debito". A seguito dei rinvii, anche i sorteggi dei quarti di finale di Champions ed Europa League previsti per il 20 marzo sono stati rinviati.



LE PARTITE - La Uefa aveva già annunciato il rinvio di Juve-Lione e Manchester City-Real Madrid. Posticipate, dunque, anche Barcellona-Napoli, Bayern Monaco-Chelsea, Getafe-Inter, Leverkusen-Rangers, Shakhtar-Wolfsburg, Wolves-Olympiacos, Basilea-Francoforte, Copenhagen-Basaksehir, Manchester United-LASK, Roma-Siviglia. In Youth League, invece, rinviate Midtylland-Ajax, Dinamo Zagabria-Benfica e Salisburgo-Lione.