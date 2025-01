Ufficiale, il West Ham esonera Lopetegui: Potter è in vantaggio su Fonseca

Il club londinese, che occupa il quattordicesimo posto nella classifica di Premier League, dopo un bottino di 6 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, ha comunicato ufficialmente l'esonero dell'allenatore spagnolo nel corso del pomeriggio. Lopetegui, che prima della nomina da parte della squadra inglese,per poi essere depennato dalla lista su pressione dei tifosi, aveva firmato la scorsa estate un contratto fino a giugno 2026.e dunque il Club ha preso delle decisioni in linea coi suoi obiettivi. Il Club conferma che anche l'Assistan Coach Pablo Sanz, l'Head of Performance Oscar Caro, l'Head Analyst Juan Vicente Peinado, il Fitness Coach Borja Alba e il Technical Coach Edu Rubio hanno lasciato con effetto immediato. Il Club vuole ringraziare Julen e il suo staff per il duro lavoro affrontato con gli Hammers e gli augura il meglio per il futuro.e fino alla sua conclusione non ci saranno altri commenti”. Recita così la nota ufficiale diffusa dal West Ham.Nella sua carriera,– dopo gli inizi al Rayo Vallecano e nel settore giovanile del Real Madrid –Un'esperienza interrotta per un biennio, tra il 2014 e il 2016, con quella avara di soddisfazioni alla guida del Porto, prima di essereal termine della Coppa del Mondo. Alla guida dei blancos resiste appena 14 partite prima di farsi esonerare.: la sua avventura si conclude con un altro esonero, nell'ottobre 2022. Prima del West Ham, guida in Premier League il Wolverhampton dal novembre 2022 all'agosto 2023.allenatore inglese di 49 anni, che non lavora dalla conclusione del suo rapporto col Chelsea avvenuta nell'aprile del 2023. Il tecnico con un passato importante tra le fila del Brighton è il nome in pole position, nettamente in vantaggio rispetto al portoghese, fresco di licenziamento da parte del Milan.