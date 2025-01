UFFICIALE - Verona, l'esito degli esami di Tengstedt: lesione ai legamenti

Getty Images

Arriva una brutta notizia per l'Hellas Verona, reduce dall'1-1 in campionato contro il Venezia nel posticipo di Serie A. Le condizioni di, costretto a lasciare il campo durante la gara, destano preoccupazione.Il club scaligero ha diffuso il report medico ufficiale, chiarendo l'entità dell'infortunio: “Hellas Verona FC comunica che il calciatore Casper Tengstedt, durante il match giocato contro il Venezia - 22a giornata di Serie A Enilive 2024/25 - a seguito di un intervento falloso ha subito un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, con lesione legamentosa. Gli accertamenti odierni hanno escluso lesioni ossee. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”.

Un duro colpo per l'Hellas Verona, che dovrà ora fare i conti con l'assenza del giocatore danese in un momento cruciale della stagione. Restano da valutare con precisione i tempi di recupero, che dipenderanno dall'evoluzione del quadro medico nelle prossime settimane.