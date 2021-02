Sono passati appena tre anni e mezzo da quel 10 agosto 2017, giorno in cui Massimo Cellino è diventato presidente e proprietario del Brescia. E oggi è arrivato il decimo esonero, lo ha comunicato il club in serata: "​Brescia Calcio comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra Davide Dionigi".



TUTTI GLI ALLENATORI - ​Nel campionato di B 2017/2018, il primo della gestione Cellino, alla guida del Brescia ci furono Roberto Boscaglia (due volte), Pasquale Marino e Ivo Pulga. L’anno successivo, quello della promozione, toccò a David Suazo e a Eugenio Corini, con quest’ultimo confermato anche per il ritorno in A salvo essere esonerato all’11ª giornata. Panchina a Fabio Grosso per due partite e poi a Diego Lopez. Infine la stagione in corso iniziata con Luigi Delneri, transitata dallo stesso Lopez, da Daniele Gastaldello e, appunto, da Davide Dionigi che è stato esonerato in serata. La speranza di Cellino e dei tifosi del Brescia è che il numero ora si fermi...