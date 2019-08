Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: Un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Tema del giorno è Beppe Marotta e il mercato dell'Inter, che sta incontrando molte difficoltà.



TANTI ERRORI - C'è qualcosa che non torna, nell'Inter. Idee, tattiche, strategie di avvicinamento agli affari di mercato: ci sono stati errori che non tornano con le doti di Marotta. Dal caso Icardi è scomparsa in una bolla di equivoci, ha deprezzato l'ex capitano e ha cacciato Nainggolan, il miglior acquisto di un anno fa. Questi e tanti altri gli errori di Marotta, in coppia con Ausilio. Parlano lingue differenti?