Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. La puntata di oggi è dedicata alla Juventus.



La società bianconera raddoppia, il comunicato ha specificato l'aumento di capitale da 300 milioni, il 63% del quale sarà coperto dall'Exor. 300 milioni sono all'incirca il valore di un'altra grande società, sono più o meno il fatturato di Napoli e Roma, senza solo due o tre società possono raggiungere quel valore. La Juve rafforza la prorpia egemonia sul calcio italiano e resta in corsa per un comando europeo. Diventa due grandi società in una, tutte le altre restano le stesse. Le distanze così si raddoppiano.