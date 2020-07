Il doppio ex, Luigi De Agostini, parla della sfida tra Udinese e Juve. Partendo da Sarri: "Ha cambiato registro e i frutti si vedranno nei prossimi anni. Ho appreso che Sarri è stato confermato, spero che lo lascino lavorare in pace. Serve tempo affinché riesca a inculcare la sua filosofia di gioco. Criticato ingiustamente benché leader in campionato, finalista in Coppa Italia e con la possibilità di ben figurare nell'ultima fase di Champions. Questa squadra non sarà deconcentrata né ansiosa: è abituata a giocare ad alto livello ogni 3 giorni. La sua necessità di vincere complicherà la vita all'Udinese".