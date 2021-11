Lo 0-3 in Bolivia è la quarta sconfitta consecutiva per l'Uruguay, che vede allontanarsi la qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar.



A rischio la panchina del ct Oscar Washington Tabarez: "È il mio momento peggiore in nazionale, ma non intendo gettare la spugna. Sono un professionista, ho un contratto fino alla fine del 2022. Non mi dimetto e non so chi possa pretendere questo da me, soprattutto dopo tutti questi anni di lavoro qui".