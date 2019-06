Quello tra il Valencia e Vicente Navarro Aparicio è destinato ad essere un amore eterno: il tifoso ha infatti dedicato la propria vita sportiva al club spagnolo, nonostante non potesse vedere le partite. Vicente infatti era cieco dagli anni '50, ma la passione non si è fermata: ogni anno ha rinnovato il proprio abbonamento allo stadio per sostenere la squadra, per percepire l'atmosfera del Mestalla



STATUA IN SUO ONORE - Il club spagnolo ha deciso di ricordare il tifoso, scomparso due anni fa, costruendo, nell'anno del centenario del Valencia, in quel posto, lo stesso occupato da Vicente per decenni al numero 164 della fila 15 della Tribuna centrale, una statua in suo onore.