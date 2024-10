Valentin Carboni ko con l'Argentina: salta le partite con Venezuela e Colombia

Allarmein casa Argentina. L'attaccante di proprietà dell'Inter e in prestito al Marsiglia si è fermato durante gli allenamenti della nazionale di Lionel Scaloni e non sarà a disposizione per le prossime gare della nazionale contro Venezuela e Colombia per la qualificazione al Mondiale.- A confermare il forfait dell'ex attaccante del Monza per è una nota ufficiale della federazione argentina che spiega il tipo di infortunio di Carboni: "". Il giocatore quindi rientrerà in Francia e le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico del Marsiglia.

- In estate Valentin Carboni si è trasferito in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia dall'Inter, con i nerazzurri che hanno mantenuto il diritto a un controriscatto.: il classe 2005 ha giocato un totale di 100 minuti divisi in quattro presenze, la prima da titolare è arrivata pochi giorni fa nel pareggio casalingo contro l'Angers.