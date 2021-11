Ilha parlato dal ritiro della nazionale, affrontando, non lesinandoo: "Nell’Inter negli ultimi mesi sto vivendoin base a quello di cui avevo parlato con l’allenatore e con il club. Credo che con l’Inter dovremo discutere per trovare una soluzione buona per tutti". Parole dure, che fanno capire comeper quanto promessogli dalla società a inizio anno e per il poco spazio ottenuto fino ad ora, appenaripartiti in 10 presenze stagionali,, visto che Simonecome titolare nel ruolo e Arturocome prima riserva: ciò che meraviglia è che il tecnico ex Lazio era stato chiaro fin da subito,- cone caratterizzate da continui infortuni. Qualcosa che fino a questo momento non è avvenurto, anzi:, con Marotta che si sta guardando intorno in cerca di un acquisto in quel ruolo, tra Nandez dal Cagliari e Thorsby dalla Sampdoria.- Per questo, la dirigenza sarebbe pronta a valutarla soprattutto pernon solo i partenopei di Spalletti, alla ricerca di un, in vista della sua partenza per la Coppa d'Africa a gennaio, ma anche, che deve trovare, che ha più volte mostrato il proprio apprezzamento per la "garra charrua" dell'uruguagio. Per una storia a tinte nerazzurre che può interrompersi già tra due mesi.@AleDigio89