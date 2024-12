"Vediamo quante palle ha Palladino": cosa c'è dietro allo sfogo dell'agente di Biraghi e Parisi

Dopo lo sfogo dell’agente diemergono dei retroscena legati alla loro situazione alla Fiorentina. Il procuratore dei due giocatori Mario Giuffredi - che tra i calciatori viola gestisce anche Ranieri - ha rilasciato un’intervista a Firenzeviola.it durante la quale si è lamentato della gestione dei suoi due assistiti.- Le dichiarazioni dell’agente sono figlie di un malumore dei calciatori per i pochi minuti giocati in questa prima parte di stagione.. Qualche partita qua e là, ma non abbastanza per fargli tornare il sorriso. L’ultima esclusione è stata in vista della partita di domani in Conference League contro gli austriaci del Lask: nell’allenamento di rifinitura il terzino non era tra i titolari, e non l’ha presa benissimo: “Se non mi fai giocare neanche in Conference…”.

- Così Mario Giuffredi, agente dei due difensori, ha parlato durante l'intervista usando toni duri: "A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi. Dico di sicuro solo che se andranno,. Sicuramente abbiamo qualcosa ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo ma il loro capitolo a Firenze è finito".

- Ora per Parisi e Biraghi si aprono nuovi scenari di mercato, con l’entourage già al lavoro per trovare una nuova sistemazione ai due terzini sinistri. Preferibilmente in Italia.. Gennaio è alle porte e il 2 si aprirà una nuova sessione di mercato: Parisi e Biraghi possono diventare due occasioni low cost dopo le parole del loro procuratore per i club a caccia di giocatori nel loro ruolo.