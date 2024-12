Venezia, Nicolussi Caviglia sfida il suo passato: ecco la verità sul riscatto dalla Juventus

Il giovane centrocampista aostano classe 2000 si è trasferito in estate alla società lagunare, dopo essere cresciuto a Torino e aver passato l'ultima annata in prima squadra agli ordini dell'allora allenatore Massimiliano Allegri., successivamente, come comunicato ufficialmente in estate dal club bianconero,. Ma quali sono effettivamente?Il trasferimento di Nicolussi Caviglia dalla Juventus al Venezia posa su basi solide; nell'accordo fra i due club infatti,. Non è necessaria la salvezza, sostanzialmente, per far scattare l'obbligo. Quindi, è solo questione di tempo prima che il classe 2000 sia definitivamente un giocatore del Venezia.. In aggiunta,

Intanto, in vista della sfida di questa sera,. L'aostano è stato decisivo negli ultimi punti conquistati dai lagunari, andando a segno in entrambe le occasioni contro Como e Udinese, due reti che hanno fruttato quattro punti alla formazione veneta. In generale, in stagione, Nicolussi ha realizzato 3 gol e 1 assist in Serie A. Stasera avrà l'opportunità di misurarsi contro la Juventus, poche ore alla sfida.